Weekend di neve abbondante sulla montagna toscana

I venti caldi hanno portato un innalzamento delle temperature, ma altra neve è attesa sabato. Domenica ci sarà un miglioramento

ABETONE-CUTIGLIANO — Finisce una intensa settimana di freddo anche sulla montagna toscana. Le precipitazioni nevose sono state dovunque abbondanti. I venti caldi hanno adesso portato un rialzo delle temperature ma la neve sulle piste è dovunque abbondante.

Altra neve è attesa per sabato con un abbassamento delle temperature, mentre domenica è previsto un miglioramento. Continua dunque un grande inverno con le giornate che si allungano e la pasqua che si avvicina.

Ecco il bollettino per Abetone, Amiata, Cutigliano, Garfagnana e Zeri:

Abetone: altezza neve cm 120/290, impianti aperti 16/17.

Aperti gli snowpark

Info: multipassabetone.it

Amiata: altezza neve cm 80/170. Impianti aperti oggi meteo permettendo 3/8. Sono aperte le seggiovie e lo skilift jolly ulteriori aperture nel fine settimana in base al meteo. Domenica navetta rifugio cantore vetta. Aperti due itinerari per lo sci nordico: marsiliana è battuta e e pian della piscina percorribile ma non battuta. Www.amiataneve.it

Cutigliano/Doganaccia: altezza neve cm. 80/120, impianti aperti 4/4. Sabato si scia in notturna

www.doganaccia2000.IT

Garfagnana: altezza neve cm 60/100, impianti aperti 6/6. Sono aperti tutti gli impianti del casone di profecchia di careggine e. Aperti tutti i tracciati per lo sci nordico al passo radici.

Zeri: altezza neve 50780 impianti tutti aperti. 3/3