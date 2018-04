Sisma 4.6 nelle Marche, sentito anche in Toscana

La forte scossa di terremoto verificatasi alle 5,11 di questa mattina con epicentro a Muccia è stata avvertita anche in provincia di Arezzo

AREZZO — La forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6 verificatasi a Muccia nelle MArche è stata avvertita anche nell'Aretino la scossa di terremoto verificatisi alle prime luci dell'alba di magnitudo 4.6 con epicentro a Muccia provincia di Macerata.

Ad Arezzo sono molte le telefonate arrivate al centralino dei vigili del fuoco, in particolare dai residenti nei piani più alti dei palazzi cittadini. Paura ma nessun danno viene segnalato né in città né in Valtiberina altra zona dove il sisma è stato avvertito dalla popolazione.

Il terremoto ha causato danni a Pieve Torina, in provincia di Macerata. In corso accertamenti sulle case a Muccia dove ora è crollato il campanile della chiesa di Santa Maria di Varano. Per adesso sono quattro le famiglie evacuate a Pieve Torina.