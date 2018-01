In vendita in Toscana l'auto di Berlusconi

E' una Range Rover appartenuta all'ex premier fin dal 1988. La vettura era stata personalizzata dal carrozziere dei vip Pavesi, costa 36mila euro

MONTECATINI TERME — Una Range Rover grigia, appartenuta a Silvio Berlusconi è in vendita in un'attività specializzata in auto d'epoca e da collezione che ha lo showroom ad Altopascio e la sede legale a Montecatini Terme.

La vettura ha 127mila chilometri ed era stata personalizzata da Luciano Pavesi, il carrozziere milanese dei vip.

Il rivenditore ha confermato di aver acquisito la vettura da un avvocato di Milano che era in contatto con Berlusconi. L'imprenditore la comprò nel 1988.