Bimbo morto alle Scotte, nominati gli esperti

Nominata dalla Regione Toscana la commissione di esperti che indagherà sulle cause della morte del bambino di 10 mesi avvenuta alle Scotte di Siena

FIRENZE — Sarà attiva da lunedì prossimo la Commissione di esperti per indagare sulla morte del bambino di 10 mesi avvenuta due giorni fa al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena (vedi qui sotto l'articolo collegato).

Ecco i nomi dei membri della Commissione nominata dalla Regione Toscana: il dottor Riccardo Tartaglia, direttore Centro regionale di Gestione del rischio clinico; i professori Luisa Galli, Antonino Morabito e Francesca Melosi dell'Ospedale Meyer; il professor Carlo Dani dell'Ospedale di Careggi.

A renderlo noto è Carlo Rinaldo Tomassini, direttore della direzione regionale al diritto alla salute, che risponde così alla richiesta di istituire la Commissione espressa in mattinata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria senese Valtere Giovannini; una richiesta formulata per analizzare in profondità il comportamento dell'ospedale di Siena in un'ottica di totale trasparenza e rispetto verso i familiari del bambino (vedi qui sotto l'articolo collegato).