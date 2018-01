Casa a fuoco nella notte, il ferito è il padre

L'uomo, ricoverato al centro grandi ustioni di Pisa, è rimasto intossicato dal fumo. La consorte e i quattro figli stanno bene

AREZZO — Ha 57 anni l'uomo rimasto ferito la notte scorsa in un incendio scoppiato nella sua abitazione in località Puglia. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ai mezzi del 118 e alla polizia, hanno tratto in salvo lui, la moglie, i tre figli minorenni di età compresa fra i 7 e i dieci anni e la figlia maggiore diciottenne.

Il padre di famiglia è ora ricoverato all'ospedale di Pisa. Le ustioni riportate nel rogo non sono gravi ma ha respirato molto fumo. In buone condizioni invece i familiari, trasportati in codice verde all'ospedale di Arezzo.

L'incendio è stato domato intorno alle 3, poi sono iniziate le operazioni di bonifica. In corso gli accertamenti sulla stabilità dell'edificio.