Le gambe schiacciate dal macchinario mentre lavora

Un operaio è rimasto gravemente ferito in una ditta di smerigliatura di pellami. I soccorsi sul posto poi la corsa in ospedale

CASTELFRANCO DI SOTTO — L'uomo ha riportato un grave trauma da schiacciamento alle gambe. Non si conoscono ancora le cause dell'infortunio alla cui ricostruzione stanno lavorando i tecnici della prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro della Asl Toscana Centro.

L'uomo, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è stato portato via in ambulanza e trasferito all'ospedale di Empoli. Le sue condizioni sono molto gravi ma non è in pericolo di vita.