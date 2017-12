Consiglio regionale, 63 leggi nel 2017

Il presidente Giani ha fatto il bilancio dell'attività svolta nel 2017. Percentuale media di presenze in aula dei consiglieri al 95 per cento

FIRENZE — "Sono orgoglioso del lavoro del Consiglio regionale e di quanto il palazzo del Pegaso sia sentito come la casa di tutti i toscani”. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani ha presentato i dati relativi all'attività svolta dall'aula nel 2018: 400 atti approvati, 63 leggi che hanno cambiato volto, una percentuale di presenza in aula del 95 per cento per i consiglieri contro quella dei rappresentanti della giunta pari al 58 per cento, comunque in crescita rispetto al 2017.

“Risultati ottenuti grazie alla collaborazione tra tutti noi, ad un lavoro di squadra che ci ha visto lavorare al meglio - ha detto Giani - Continueremo con impegno e passione, per la Toscana e per tutti i toscani, guardando alla nostra regione come ad uno scrigno prezioso dai volti dei 274 comuni”.

“Dal 2018 mi aspetto una ripresa economica che possa consolidarsi - ha detto ancora Giani - grazie a quell’1,5 per cento del Pil, capace di essere da traino a livello nazionale, sul fronte manifatturiero e del turismo, ma anche sul fronte della teconologia e dell’innovazione ".

“Ai 3milioni e 700mila abitanti della Toscana auguro un buon 2018 - ha concluso il presidente del Consiglio - nella consapevolezza di vivere in una delle regioni più belle al mondo, grazie ad un Made in Tuscany famoso a livello nazionale e internazionale. Un capitolo da completare? Quello delle grandi opere e delle infrastrutture".