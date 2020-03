Agriturismi esclusi dal decreto degli aiuti

Nel decreto legge del governo sulle prime misure di sostegno alle famiglie e alle imprese nell'emergenza coronavirus non ci sono gli agriturismi

FIRENZE — Gli agriturismi non sono citati fra le strutture turistiche nel decreto legge emanato dal governo pochi giorni fa con le prime misure urgenti di sostegno alle famiglie, ai lavoratori, alle imprese per affrontare l'emergenza Covid-2019.

“Gli agriturismi sono importanti nell’economia turistica toscana, soprattutto nelle aree rurali in cui l’accoglienza è fondamentale anche per supportare l’attività agricola - spiega in una nota Leonardo Marras, capogruppo PD Regione Toscana - Per questo interesserò i rappresentati toscani in Parlamento, deputati e senatori, affinché in sede di conversione del decreto, che dovrebbe partire dal 13 marzo, siano recuperati anche gli agriturismi”.

“Le strutture inserite in questa prima norma - prosegue Marras - saranno quelle che riceveranno prioritariamente gli aiuti che, in questa fase, si concretizzano per esempio nella sospensione fino al 31 marzo dei versamenti dei contributi previdenziali che dovranno essere effettuati entro il 30 aprile senza applicazione di sanzioni e interessi”.