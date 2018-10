Studente colpito da meningite

Il ragazzino vive in Umbria ma studia a Cortona. L'Asl dell'Umbria ha segnalato il fatto all'azienda toscana. Profilassi per i compagni di classe

CORTONA — Il giovanissimo è stato colpito da meningite meningococcica. Ieri sera la Asl umbra lo ha comunicato alla Asl Toscana sud est.

Non è ancora stato reso noto il sierogruppo del meningococco che ha colpito il ragazzo che vive in Umbria ma va a scuola nell'Istituto Signorelli di Cortona. L'Asl ha contattato stamani il dirigente scolastico che a sua volta ha informato i genitori dei compagni di classe, invitando i figli a fare la profilassi antibiotica prevista in questi casi.

La profilassi si rende necessaria per chi abbia frequentato assiduamente la persona colta dalla meningite e non per chi ha avuto contatti casuali e sporadici.