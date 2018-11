Economia toscana in ripresa anche nel 2018

I dati fanno parte dell'aggiornamento del rapporto sull'economia regionale della banca d'Italia. Pil toscano in linea con quello nazionale

FIRENZE — L'economia toscana registra ancora segnali di crescita nel 2018 secondo l'ggiornamento congiunturale al rapporto sull'economia regionale pubblicato dalla Banca d''Italia.

In aumento il fatturato di industria e servizi con un primo positivo segnale di stabilizzazione per le costruzioni. Le imprese prevedono entro la fine 2018 un aumento degli investimenti grazie a condizioni finanziarie favorevoli e buon aspettative sulla domanda.

In rallentamento l'export: in un contesto di generale rallentamento del commercio mondiale, i flussi verso l''estero sono cresciuti nei primi sei mesi del 2,3 per cento a prezzi correnti, al di sotto della media italiano (3,7 per cento) e quasi la metà di quanto registrato nel 2017.

Il credito bancario al settore produttivo è cresciuto in misura moderata (0,5 per cento a giugno sui dodici mesi) invertendo, tuttavia, la dinamica negativa registrata fino all'autunno del 2017. In aumento anche i finanziamenti erogati dalle banche alle famiglie.