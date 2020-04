Bella Ciao dall'Elba al Brasile con Bobo Rondelli

Il video realizzato dall'elbano Alex Beneforti ha coinvolto 20 persone dall'Elba al Brasile. Un momento di unione nonostante l'emergenza Covid

CAMPO NELL'ELBA — "Ricordare il 25 Aprile è un dovere, oggi più che mai. E non potendo scendere in una piazza per manifestare, ho cercato il modo di farlo virtualmente radunando un gruppetto di amici con un progetto un po' folle. Far eseguire una versione un po' macchinosa (quella di Goran Bregovic) di 'Bella Ciao' da 20 persone sparse dall'isola d'Elba al Brasile, in questo periodo, non è stata cosa semplice. Alcuni video sono stati fatti con mezzi essenziali ed in condizioni precarie. Però sono stati 10 giorni bellissimi fra progettazione, montaggio, messaggi, mail, telefonate, videochiamate, in cui ho sentito una energia e una partecipazione degna di questa giornata".

Così ha raccontato su Facebook Alex (Alessandro) Beneforti, fotografo, musicista e promotore del De Andrè Day, che si tiene ogni anno dal 1999 a San Piero in Campo, ha voluto ricordare il 25 Aprile coinvolgendo vari amici uniti in un video, nonostante le distanza imposte dall'emergenza Coronavirus.

"Quindi ringrazio calorosamente: Bobo Rondelli (Livorno), Federico Taddei (San Paolo- Brasile), Francesco Cimino (Tenerife-Spagna), Marianna Malonni (Sardegna), Norberto Ambrosiano (Milano), Marcello Soria, Khaula Aniba, Francesco Manzi, Susanna Di Scala, Francesca Ria, Daniela Soria, Gaetano Cavicchioli, Francesco Porro, Carla Pibia, Massimo Galli, Marco Mortula, Bea Fanari, Simone Capecchi e Carlo Dotto (che non c'è ma lui c'è comunque). - ha concluso Beneforti nel lanciare il video su Facebook - La libertà è come l'aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare".

Il video è disponibile qua sotto.