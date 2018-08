Sono 67 le tartarughine nate a Straccoligno

Ieri sera l'apertura del nido da parte degli esperti. 76 le uova deposte in totale, un successo riproduttivo del nido dell'88 per cento

CAPOLIVERI — Nella tarda serata di ieri mercoledì 22 agosto si sono concluse all'Isola d'Elba le operazioni di apertura del nido di tartaruga Caretta caretta sulla spiaggia di Straccoligno nel Comune di Capoliveri.

Successo riproduttivo del nido dell'88% - fa sapere Arpat in un nota - le uova deposte sono state 76 e di queste 67 si sono schiuse e le tartarughe hanno raggiunto il mare. All'interno del nido sono state trovate anche 5 tartarughe morte e 4 uova non schiuse.

Le operazioni di apertura del nido sono state effettuate per Osservatorio Toscano per la Biodiversità della Regione Toscana dagli esperti di ARPAT, Università di Siena, Istituto zooprofilattico sperimentale di Pisa e associazione Tartamare coadiuvati da Capitaneria di Porto e dai volontari di Legambiente.

I volontari hanno eseguito le operazioni di sorveglianza notturna e diurna del nido dal momento in cui, in maniera sorprendente ed inaspettata, le tartarughe erano uscite dal nido tra la sorpresa dei bagnanti nel pomeriggio di sabato 18 agosto.