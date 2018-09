Trombe marine al largo dell'Elba

Il colpo di coda dell'allerta meteo: allagamenti a Portoferraio all'alba. Ancora un paio di giorni di instabilità, da mercoledì torna il caldo

CAPOLIVERI — Tanto tuonò che piovve. Anche all'Elba. Del resto, l'allerta meteo aveva confermato la possibilità di sporadici temporali, che si sono puntualmente verificati sia nella giornata di sabato che in quelladi domenica sul territorio dell'isola.

Particolarmente intenso quello di domenica mattina a Portoferraio: intorno alle 6 e 30 del mattino, per una mezz'ora circa, le precipitazioni hanno messo in difficoltà anche la viabilità del capoluogo: subito chiuse al traffico le zone tradizionalmente critiche come quella di Palazzo Coppedè al porto e del Carburo, problemi anche in centro storico e al Ponticello, con numerosi allagamenti anche nei negozi.

Insieme ai disagi, anche qualche fenomeno atmosferico particolare, di quelli da ammirare prudentemente da lontano: due nostri lettori, Marco Torisi e Laura Ombroni, ci hanno documentato con delle spettacolari foto due trombe marine, che si sono manifestate al largo di Norsi spostandosi poi verso nord in direzione di Marina di Campo.

L'allerta meteo cesserà con le 24 di domenica 2 settembre, ma il tempo avrà ancora un paio di giorni di instabilità, come racconta il sito Lamma Meteo Toscana; Il ritorno del sole pieno e del caldo è previsto dalla giornata di mercoledì 5 settembre.