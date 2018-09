La Via Francigena in uno scatto Instagram

Su Instagram un contest fotografico del tratto tra San Miniato e Gambassi Terme. Sarà premiato lo scatto migliore

CASTELFIORENTINO — La Via Francigena in uno scatto, su Instagram. Un contest fotografico dedicato all’antico tracciato, che nel Medioevo veniva attraversato dai pellegrini diretti verso Roma, e che oggi viene percorso quotidianamente da migliaia di turisti, offrendo scorci di paesaggio di straordinaria bellezza.

E’ una delle novità della Via Francigena in Valdelsa. Dal corpo allo spirito, in programma a Castelfiorentino dal 4 al 7 ottobre, che da oggi e fino all’ultimo giorno della manifestazione (7 ottobre) offre la possibilità di partecipare su Instagram al primo contest di @visitcastelfiorentino (il profilo ufficiale Instagram del Comune di Castelfiorentino), dedicato appunto a uno dei maggiori elementi di attrattiva del territorio.

La Via Francigena, nel tratto che attraversa i crinali collinari della Valdelsa, si presenta infatti come un percorso di grande interesse e ricco di stimoli per quanti desiderano immortalare vedute mozzafiato della campagna toscana, punteggiata da Pievi (alcune delle quali le famose “soste” descritte da Sigerico), Castelli e casolari.

Professionisti e appassionati – rigorosamente Igers - sono pertanto invitati a partecipare a questo contest, utilizzando a tal fine i Tag #viafrancigenainvaldelsa e #visitcastelfiorentino (entrambi). Le foto dovranno essere state scattate nel tratto della Via Francigena in Valdelsa, compreso tra San Miniato e Gambassi Terme; dovrà inoltre essere indicato il luogo dove sono state scattate. Non vi sono limiti di numero alle foto che potranno essere inviate, potrà trattarsi di scatti vecchi e nuovi, purché originali. Si ricorda a chi possiede un profilo privato, che le foto potrebbero non essere visibili.

Le foto più belle saranno ripostate sul profilo @visitcastelfiorentino e ci sarà anche un vincitore assoluto che riceverà un premio speciale.