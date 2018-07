Morta incinta in ospedale, eseguita l'autopsia

L'esame è stato eseguito a Pistoia. Il magistrato ha restituito la salma ai familiari che hanno fissato a domani i funerali della donna di 42 anni

EMPOLI — È stata eseguita ieri l'autopsia sul corpo della donna di 42 anni di Spicchio di Vinci morta improvvisamente lo scorso 19 luglio nel reparto di ostetricia dell'ospedale di Empoli.

L'esame è stato effettuato nel nosocomio di Pistoia dove già nei giorni scorsi era stato eseguito un primo accertamento diagnostico richiesto dall'Asl Toscana Centro. Il magistrato ha restituito la salma ai familiari: i funerali della donna si terranno domani alle 16 alla chiesa di Sovigliana di Vinci.

La procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta, al momento a carico di ignoti, dopo che, come riferito nei giorni scorsi dall'Asl Toscana Centro in una nota, "l'anatomopatologo ha riscontrato elementi sospetti in ipotesi di condotte sanitarie incongrue".

Intanto giovedì è atteso l'arrivo a Empoli del team del centro regionale rischio clinico il quale, assieme alla commissione interna dell'Asl, ha in programma un audit per meglio chiarire i contorni della vicenda. La donna, che pare fosse incinta di due gemelli, era ricoverata da una settimana per una iperemesi gravidica.