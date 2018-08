Colpo di spugna all'estate, temporali e mareggiate

Allerta con codice giallo su tutta la regione per l'arrivo di una nuova perturbazione. Colpi di vento e grandinate. Libecciate sulle isole

FIRENZE — L'ultimo fine settimana di agosto si annuncia all'insegna del cattivo tempo sulla Toscana come in buona parte d'Italia. La protezione civile regionale ha diramato un'allerta con codice giallo per rischio temporali forti su quasi tutto il territorio regionale per domani. Fuori solo la costa meridionale, dal Golfo di Follonica al confine con il Lazio. L'allerta resterà in vigore fino alla mezzanotte di domani.

Nel dettaglio, domani sono attese piogge importanti sulla Toscana di nord-ovest. Tra le zone in cui i rovesci saranno più probabili, Lunigiana, provincia di Massa-Carrara e Appennino della provincia di Lucca.

Dopo i primi temporali previsti per oggi tra le province di Firenze, Arezzo, Siena e Grosseto con colpi di vento e grandinate, per domani sabato, tra la notte e la mattina saranno possibili temporali sparsi sul nord-ovest e isolati sull'Arcipelago a nord dell'Elba e sulla costa centro-settentrionale. Poi i temporali si sposteranno nelle zone interne.

Previsioni non buone anche per le ore successive con temporali in estensione nella notte tra sabato e domenica e nella mattina di domenica a tutta la regione.

Per quanto riguarda le isole, in arrivo dal tardo pomeriggio di domani forti raffiche di libeccio sull'Arcipelago a nord dell'Elba e sulla costa centro-settentrionale.

Il maltempo preoccupa tra l'altro molto nella zona di Genova dove sono in corso le operazioni attorno al ponte Morandi crollato lo scorso 14 agosto.