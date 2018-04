Astori, ritorno a Udine un mese dopo

La Fiorentina di nuovo nella città friulana dove il 4 marzo è morto il capitano. Dura prova emotiva per la formazione che ha scelto un altro hotel

FIRENZE — La Fiorentina non soggiornerà nello stesso hotel dove quasi un mese fa, il 4 marzo, è morto il capitano dei Viola Davide Astori. Quello appena trascorso è stato un mese molto difficile per la formazione di Pioli, trenta giorni in cui pratifcamente tutto è stato fatto e detto nel nome di Astori. E in fondo sembra che anche il nuovo hotel scelto per il ritorno a Udine richiami il nome del capitano: Astoria.

La Fiorentina arriverà in Friuli in serata per disputare proprio il recupero della 27ma giornata che non si gicò per il grave lutto che colpì la squadra.

Il 10 marzo giorno del funerale di Davide Astori nella basilica di Santa Croce a Firenze, furono diecimila le persone presenti. In centinaia, anche il giorno precedente, si erano riversate nella camera ardente allestita al centro tecnico di Coverciano per dare l'ultimo saluto al capitano che indossava la maglia numero 13.