Crac Ste, chiesta la condanna per Verdini e Parisi

Nel processo per bancarotta fraudolenta della Società toscana edizioni, il pm ha chiesto alla Corte di condannare cinque imputati

FIRENZE — E' giunto alle fasi conclusive il processo per il crac della Società Toscana di Edizioni che dal 1998 al 2014 ha pubblicato il Giornale della Toscana. L'accusa a carico degli imputati è bancarotta fraudolenta.

Il pubblico ministero ha oggi chiesto una condanna a 3 anni di carcere l'ex senatore di Ala Denis Verdini, a due anni e sei mesi per l'ex amministratore delegato poi liquidatore della Ste Pierluigi Picerno, a due anni per Massimo Parisi, membro del consiglio di amministrazione di Ste e parlamentare di Forza Italia poi passato ad Ala, per l'ex presidente di Ste Girolamo Strozzi Majorca Renzi e per l'altro membro del cda Enrico Luca Biagiotti.

Stando alla ricostruzione dell'accusa, quando la Ste versava già in gravi difficoltà economiche, sarebbero stati sottratti alla società due milioni e seicentomila euro, provocandone il crac. In tutta la vicenda, secondo il pm Verdini avrebbe agito come "dominus del gruppo assumendo tutte le decisioni strategiche".

L'avvocato difensore di Verdini, Franco Coppi, ha invece chiesto l'assoluzione per il suo assistito perchè la presunta sottrazione di denaro alla Ste "sarebbe avvenuta dieci anni prima della dichiarazione di fallimento e comunque sarebbe stato seguito un atto riparatorio con cui Verdini avrebbe compensato i debiti".

Prossima udienza del processo il 14 giugno.