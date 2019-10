Due milioni e mezzo per l'informazione locale

La Regione ha annunciato il finanziamento di tutti i progetti ammessi al bando rivolto a emittenti tv, radio, quotidiani e testate online toscane

FIRENZE — La Regione Toscana finanzierà con oltre due milioni e mezzo di euro tutte le 21 domande ammesse al bando per l'editoria locale rivolto a micro piccole e medie imprese proprietarie di emittenti tv e radio, quotidiani e periodici online, agenzie di stampa web e associazioni di imprese con testate giornalistiche con sede in Toscana. Un milione e 420mila euro serviranno a finanziare subito i primi dieci progetti in graduatoria. Un altro milione e centomila euro arriverà appena approvata la prossima variazione di bilancio. Il bando è frutto della legge regionale del 2013 che aiutò molte testate a superare una fase di forte contrazione del mercato:

"Per il settore il momento è difficile anche adesso - ha detto l'assessore alla presidenza della Regione Toscana Vittorio Bugli - ma qui non parliamo di contributi a pioggia per risanare bilanci di aziende in difficoltà. Finanziamo progetti che realmente ampliano i contenuti dell'informazione toscana, toccando temi nuovi con format capaci di essere più vicini ai cittadini e con redazioni e strumenti potenziati".

Requisiti fondamentali per partecipare al bando, una redazione in Toscana, giornalisti assunti e regolarità previdenziale. L'annuncio del finanziamento di tutte le domande ammesse è stato accolto con soddisfazione dall'Associazione Stampa Toscana.

I progetti ammessi offrono un ampio ventaglio di proposte dall'informazione in protezione civile a quella culturale, dall'ambiente al sociale fino allo sport.