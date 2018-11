Commercio si cambia, in Toscana una nuova legge

Il Consiglio regionale ha approvato il nuovo testo unico che riordina il sistema dei centri commerciali naturali e le misure a sostegno dei Comuni

FIRENZE — Via libera dell'aula del Consiglio regionale al Testo Unico del commercio in Toscana. La nuova legge impegna la giunta regionale a proseguire nel sostegno ai centri commerciali naturali e prevede una semplificazione delle procedure e degli adempimenti richiesti per essere ammessi al contributo. Tra le norme del testo approvato a Palazzo del Pegaso anche quelle che favoriscono l'insediamento e il mantenimento degli empori polifunzionali. Sono poi previste misure per sostenere i Comuni che decidono di attuare iniziative per valorizzare e promuovere le attività economiche suo propri territori.

Il testo è stato approvato con i voti favorevoli di Pd e Art.1/Mdp. Tutte le opposizioni si sono astenute.

Insieme alla legge sono stati approvati alcuni emendamenti tra cui quello presentato dall'assessore al turismo Stefano Ciuoffo per garantire una maggiore chiarezza nella "definizione di sagra".