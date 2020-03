"Funzioni sanitarie garantite, nessuna criticità"

Il personale sanitario dipendente ed i volontari hanno allestito le tende per il pre-triage e la macchina operativa durante l'emergenza per Covid-19

FIRENZE — "Le funzioni sanitarie nelle strutture del pre-triage sono garantite dal personale sanitario dipendente del Servizio sanitario regionale" così è intervenuta la Regione Toscana in merito alla gestione dell'emergenza sanitaria sottolineando come l'operato dei volontari sia "un servizio aggiuntivo". "Sono state installate 36 tende per il pre-triage, solo il Piemonte ne ha installate dieci più di noi, nel giro di appena 5 giorni" è quanto recita la nota della Regione Toscana.

La nota prosegue chiarendo che "Non esistono carenze significative di alcun tipo. Laddove infatti non sono presenti i volontari della colonna mobile perché impegnati altrove, compresa l’assistenza domiciliare, interviene il personale sanitario senza alcuna interruzione del servizio e senza alcuna criticità. La Toscana, come sempre, si è distinta anche in questa occasione, per l’alta disponibilità e il numero di volontari che si sono dati da fare immediatamente per mettere in moto la macchina dell’emergenza, concentrandosi su un lavoro importante di prevenzione e contenimento dell’emergenza sanitaria del Covid-19.