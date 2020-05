La Toscana ringrazia tutti i suoi infermieri

Il 12 maggio si celebra la Giornata internazionale degli infermieri. Saccardi: "Quest'anno un grazie speciale per l'impegno nell'emergenza Covid"

FIRENZE — E' una "Giornata internazionale dell'infermiere" molto particolare quella che si celebra nel 2020, dopo due mesi di emergenza sanitaria legata al Coronavirus che ha visto la categoria, come tutte quelle di ambito sanitario, impegnata senza sosta nel contrasto all'epidemia e nell'assistenza ai malati. Una giornata che, oltretutto, quest'anno celebra anche i 200 anni dalla nascita di Florence Nightingale, nata il 12 maggio 1820, considerata la fondatrice della moderna scienza infermieristica.

A tutti gli infermieri della Toscana si è rivolta l'assessora regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi: “La Giornata internazionale dell’infermiere offre ogni anno lo spunto per accendere i riflettori su questa professione, su questa figura indispensabile, anello portante di ogni sistema sanitario. Quest'anno voglio rivolgere a tutte le infermiere e gli infermieri toscani un grazie particolare per tutto ciò che hanno fatto e continuano a fare in occasione dell'emergenza Covid-19".

"Ciascuno di noi nel corso della propria vita e della propria storia sanitaria ha incontrato un infermiere o un’infermiera e ha avuto occasione di conoscerne e apprezzarne l’impegno, la professionalità, la generosità, il suo stare sempre dalla parte del paziente - dice Stefania Saccardi - Doti che sono emerse in maniera particolare in questi mesi di emergenza Coronavirus, in cui gli infermieri e le infermiere, assieme alla altre figure del Servizio sanitario, non si sono certo risparmiati per prestare in ogni momento un’assistenza di alta qualità. Tutti abbiamo negli occhi le loro immagini, con i volti segnati dalla fatica e dalle mascherine, instancabili, sempre vicini ai pazienti. Molti infermieri si sono ammalati, qualcuno è morto".

"Ecco - conclude Saccardi -, la Giornata che si celebra oggi – e voglio sottolineare che Florence Nightingale era una donna, come sono donne la maggior parte degli infermieri, ed era nata a Firenze – ci offre l’occasione per dire un grazie particolare a infermiere e infermieri: per quello che hanno fatto e continuano a fare per l’emergenza Coronavirus, ma soprattutto per quello che fanno quotidianamente, ogni giorno dell’anno, in ogni ospedale, in ogni ambulatorio, accanto al letto di ciascun paziente”.