"Compagni Carta e Pos" elogio della tracciabilità

Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, elogia l'uso della moneta elettronica per favorire la tracciabilità delle transazioni economiche

FIRENZE — Il governatore della Toscana, Enrico Rossi, ha lanciato attraverso i social un "Elogio della compagna Carta e del compagno Pos" mirato ad intervenire sul fenomeno dell'evasione fiscale. "Ciò che deve essere chiaro - ha spiegato Enrico Rossi nel suo post - è che solo con tracciabilità del denaro si può fare la lotta all'evasione fiscale. Vedremo presto se questo governo vorrà passare dalle parole ai fatti. Io ci credo e me lo auguro".

"Risulta che per evasione fiscale siamo secondi solo alla Grecia e che siamo invece primi per pagamenti con denaro contante - ha scritto Rossi - le due cose stanno in evidente relazione. Basta essere andati una sola volta in un paese del nord dell’Europa per capire quanto siamo arretrati e come sia pervicace e ingiustificabile il nostro rifiuto all’uso delle transazioni elettroniche e quindi tracciabili. Il blocco di consenso della destra si basa in buona parte sull’evasione. Infatti, per il nazionalpopulista Salvini non deve esserci “nessun tetto all’uso del contante in nome della libertà” e per la ‘fascistissima’ Meloni “non si devono far regali alle banche”.

In verità, è tutta propaganda per strizzare l’occhio agli evasori e carpirne il consenso a danno di chi le tasse è costretto a pagarle. Ricordo che mi infuriai quando Renzi, dai mille euro di Monti, riportò l’uso del contante a tremila euro, a livello superiore addirittura a quello che aveva messo Berlusconi. Ora il centro studi di Confindustria propone iniziative per incentivare le transazioni elettroniche".