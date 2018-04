Estra acquisisce Metania e Melfi Reti Gas

La società toscana che distribuisce gas in sei province toscane è diventata leader anche in Molise nel settore della vendita dell'energia

FIRENZE — La multiutility toscana Estra ha acquisito dal gruppo Alexa il 100 per cento delle quote delle quote di Metania, azienda che opera nel settore della vendita di energia elettrica e gas, e di Melfi Reti Gas, specializzata nella distribuzione di gas.

"Continuamo il nostro percorso di crescita per linee interne e linee esterne - ha ha dichiarato dil presidente di Estra Francesco Macrì - Estra è diventata la società energetica di riferimento in Molise".