Fanfani nuovo garante regionale dei detenuti

L'ex sindaco di Arezzo è stato nominato dal Consiglio regionale toscano e prende il posto di Franco Corleone. Opposizione contraria alla nomina

FIRENZE — Giuseppe Fanfani, 73 anni, per due volte sindaco di Arezzo dal 2006 al 2014 ed ex componente del Consiglio superiore della magistratura, è stato nominato nuovo garante dei detenuti in Toscana dal Consiglio regionale.

La nomina è avvenuta con i voti favorevoli del solo partito di maggioranza, il Pd, i voti contrari di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, gruppo misto e l'astensione dei 5Stelle e di Sì Toscana a sinistra.

Al centro delle contestazioni il fatto che la nomina avviene a pochissimi mesi dalla scadenza del mandato del Consiglio regionale. Le elezioni per il rinnovo, emergenza coronavirus permettendo, dovrebbero tenersi entro la fine dell'anno.