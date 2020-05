Fase 2, pochi acquisti e tutti dal parrucchiere

Il 72% delle imprese è già ripartito ma solo il 29% degli italiani è tornato a comprare, c'è ancora timore del contagio. Boom per i parrucchieri

FIRENZE — Una Fase 2 che inizia col rallentatore anche in Toscana. Una buona parte dei toscani non è tornata a prendere il caffè o a fare shopping mentre chi per adesso ha avuto buone entrate sono parrucchieri e centri estetici.

Tra chi ha rinunciato agli acquisti il 54% dichiara di non aver comprato perché non ne aveva bisogno. Si continua ad attenersi ai consigli di limitare gli spostamenti non strettamente necessari. Il 24%, invece, non è tornato in negozi e bar per timore di esporsi a rischi. Ma c’è anche un 14% che preferisce risparmiare. È quanto emerge da un sondaggio condotto da SWG con Confesercenti su consumatori ed imprese a livello nazionale.

A pesare sui consumi è ancora l'onda lunga dell'emergenza e un ancora ridotto movimento di clienti che, insieme alla mancanza di turisti, è molto evidente nelle strade, nelle piazze, nelle vie dello shopping della Toscana.

Questa la situazione in Toscana, secondo uno studio di Confesercenti Toscana:

Il 98% di parrucchieri toscani di dichiara soddisfatto, 10 punti sopra la media nazionale e quasi il 90% di parrucchieri ed estetisti hanno allungato l’orario di lavoro.

Nella moda invece solo il 25% la ritiene una buona partenza, sotto di ben 8 punti la media nazionale e solo un terzo dei negozi Toscani ha messo in campo promozioni per la riapertura contro il 70% dei negozi del Nord Italia.

Uno su quattro poi i bar soddisfatti della riapertura e solo il 7% tra ristoranti, pizzerie e trattorie i cui dati rischiano di essere allarmanti: dopo i primi giorni di riaperture dei non molti che hanno riavviato l'attività, il 12% ha dichiarato di voler tornare a chiudere l’attività e aspettare ancora per riaprire.

Per tutte le attività poi, ben 9 su 10, sono eccessivi i costi per sanificazione, Dpi e nuova organizzazione lavoro soprattutto nel caso di ristoranti e servizi alla persona.