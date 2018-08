Giungla sulle strade, code e rallentamenti

Previsioni azzeccate sull'esodo da bollino nero verso i luoghi di vacanza. Problemi sull'A1 nella zona di Firenze e sulla statale Aurelia

FIRENZE — Code e traffico non si sono fatti attendere in questo week end da bollino nero per gli esodi verso i luoghi di villeggiatura. La Toscana, meta ma anche zona di transito per chi va in vacanza, non è esente dai problemi che infatti si sono puntualmente verificati.

Tra i noti critici segnalati da 'Viabilità Italia', infatti, per quanto riguarda la viabilità autostradale compare ai primi posti il nodo della A1 in direzione nord tra Valdarno e Firenze sud e tra Scandicci e il bivio A1-Variante. In direzione sud invece code e rallentamenti sono segnalati tra Incisa, Reggello e Arezzo. Praticamente a essere interessato è quasi l'intero tratto toscano dell'autostrada del sole.

Sul fronte della viabilità statale, poi, c'è l'Aurelia nel tratto toscano tra quelli individuati come maggiormente congestionati dal traffico dei vacanzieri.