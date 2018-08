Gli aeroporti toscani volano sempre più alto

Crescono i passeggeri sia nello scalo di Pisa che in quello di Firenze per un totale di oltre 3 milioni e 760mila presenze

FIRENZE — Continuano a crescere i transiti di passeggeri dagli scali aeroportuali di Pisa e Firenze. Nella prima metà del 2018, secondo i dati della semestrale di Toscana Aeroporti, dal Vespucci di Firenze sono passati 1.291.560 passeggeri con un incremento del 3,5 per cento mentre dal Galilei sono transitati 2.474.746 passeggeri ovvero +2.9 per cento rispetto all'anno scoros.

Cresce anche il traffico cargo che è in aumento del 5,2 per cento che tradotto in numeri fuori di percentuale equivale a 5.688 tonnellate di posta e merce trasportati.

I ricavi totali sono saliti a 61 milioni, pari a un aumento del 10,4 per cento.