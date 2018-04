I mondiali di volley tornano in Toscana

Il girone A della Volleyball World Championship maschile a settembre al Mandela Forum nel capoluogo toscano. Prima sfida con il Giappone a Roma

FIRENZE — La Toscana protagonista mondiale della pallavolo con il girone A del Campionato Mondiale di Volley maschile che dal 12 al 18 settembre sarà in campo al Mandela Forum di Firenze. Il pool A del Campionato è stato presentato in Regione e insieme agli Azzurri vedrà sfidarsi le squadre di Argentina, Giappone, Belgio, Slovenia e Repubblica Dominicana. Il campionato è organizzato da Italia e Bulgaria e già per le date fiorentine è già assalto al botteghino.

"Un ringraziamento particolare – ha detto Stefania Saccardi – va alla Federazione e al Comitato Organizzatore Locale per la scelta della città di Firenze. Appena avuta notizia del fatto che il Mandela Forum avrebbe ospitato il girone degli azzurri, ci siamo subito messi al lavoro insieme agli altri soggetti coinvolti per organizzare al meglio un evento così importante. Sappiamo già che per le partite degli azzurri i biglietti si stanno progressivamente esaurendo (per la partita contro l'Argentina c'è già il sold out, ndr) e questo testimonia ancora una volta la voglia di grande sport e di grande pallavolo da parte degli appassionati fiorentini e toscani. Per tanti ragazzi e ragazze sarà l'occasione per vedere da vicino tantissimi campioni".

Quattro le fasi della competizione che per la terza volta, dopo il 1978 e il 2010, si svolge in Italia. Le prime due si svolgeranno sia in Italia che in Bulgaria mentre le ultime due, semifinali e finali, si disputeranno a Torino.

Firenze è stata anche sede del sorteggio dell'edizione 2018 dei campionati del mondo di volley e ora c'è interesse che le manifestazioni sportive siano sempre più al centro dell'attenzione anche delle istituzioni.

La partita di apertura con il Giappone è in programma al Foro Italico di Roma il 9 settembre. Poi la sfida si sposterà a Firenze.