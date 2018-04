La Toscana in testa per consumo di antidepressivi

Lo rivela il Rapporto Osservsalute in base ai dati disponibili per il 2016. Il dato toscano molto superiore rispetto alla media nazionale

FIRENZE — Mentre il numero di antidepressivi consumati giornalmente in Italia è di 39,87 ogni mille abitanti, in Toscana è di 60,96. I dati, riferiti al 2016, sono gli ultimi disponibili e sono stati resi noti dal Rapporto Osservasalute.

Il Rapporto mette in evidenza come il consumo di farmaci antidepressivi in Italia abbia fatto registrare un aumento significativo e costante nel decennio 2001-2011, per poi crescere meno sensibilmente. Il lieve trend di aumento negli ultimi anni, hanno spiegato i ricercatori, "può essere attribuibile a diversi fattori tra i quali, ad esempio,l'arricchimento della classe farmacologica di nuovi principi attivi utilizzati anche per il controllo di disturbi psichiatrici non strettamente depressivi (come i disturbi di ansia), la riduzione della stigmatizzazione delle problematiche depressive e l'aumento dell''attenzione del medico di medicina generale nei confronti della patologia".

Sul podio per consumo di antidepressivi, dietro la Toscana, la Provincia autonoma di Bolzano (53,63) e la Liguria (53,09). A seguire l'Umbria (52,06). I dati più bassi si registrano al Sud.