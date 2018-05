La Toscana dei libri al Salone di Torino

Stand della Regione all'evento più importante sul fronte dell'editoria per dare voce alle 46 piccole e grandi case editrici presenti

FIRENZE — Si rinnova anche nel 2018 l'appuntamento con il Salone Internazionale del Libro di Torino e la Toscana sarà di nuovo presente con 46 case editrici che proporranno 21 presentazioni di libri. Il Salone è in programma dal 10 al 14 maggio al Lingotto. Allo stand della Regione sono in programma eventi, incontri e iniziative che serviranno, si legge in una nota, a dar voce alla ricchezza delle produzioni legate alla piccola e media editoria toscana.

Nel corso del Salone, il 13 maggio, sarà anche presentato il volume ''Niccolò Machiavelli. Tutte leopere, secondo l''edizione curata da Mario Martelli (1971)'',promossa dalla Regione Toscana in occasione della tavola rotonda ''Politica, ovverol''arte dei pazzi'' a cui prenderà parte anche il presidente della Regione Enrico Rossi.

La presenza toscana al Salone del Libro di Torino, uno degli eventi più importanti a livello europeo nel settore, è anche finalizzata alla promozione della lettura in tutte le fasce d'età.