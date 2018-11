Maltempo, in Toscana stato di emergenza nazionale

Il governo ha dato risposta positiva alla richiesta inoltrata dal presidente Rossi per i danni causati dai nubifragi in Toscana dal 28 al 30 ottobre

FIRENZE — Stato di emergenza nazionale per i danni causati dal maltempo in Toscana tra il 28 e il 30 ottobre. Il governo ha risposto positivamente alla richiesta inoltrata dal presidente della Regione Enrico Rossi lo scorso 5 novembre. Ora, si legge in una nota, la Regione attende la nomina del governatore a commissario per avviare i lavori.

Nei giorni scorsi, dopo il sopralluogo del presidente sui luoghi più colpiti dal maltempo in particolare sulla costa tra Piombino e Grosseto, il consiglio regionale ha approvato all'unanimità lo stanziamento di cinque milioni di euro a cui a questo punto si aggiungeranno le risorse in arrivo da Roma.

"Prendo atto che per gli ultimi eventi del 28, 29 e 30, al momento, si è fatto quanto richiesto dalle regioni - ha detto Rossi - Relativamente poi alle indiscrezioni sulle prime risorse che il governo annuncia per i danni da maltempo (per la Toscana pare almeno 2 milioni), mi associo a quanto dichiarato dal governatore del Veneto Zaia, che considera queste cifre come un primo ‘acconto'".

Il presidente è poi tornato sul mancato riconoscimento di emergenza nazionale per l'incendio dei Monti Pisani. Su questo versante, ha detto, "la Regione ha avviato le pratiche che ci consentiranno di utilizzare i fondi europei per ristorare gli agricoltori colpiti. Siamo in attesa di un semaforo verde da Roma. Anche se il ministero dell'agricoltura decidesse di non destinarci risorse aggiuntive, sarebbe sufficiente ottenere da parte del governo questa autorizzazione".