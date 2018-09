I temporali segnano l'inizio della settimana

La sala regionale della protezione civile ha emesso un'allerta meteo valida per gran parte della regione toscana. Il dettaglio

FIRENZE — Allerta gialla, lunedì, per possibili temporali forti in quasi tutta la Regione Toscana, come si può vedere cliccando qui.

C'è anche, di conseguenza, il rischio idrogeologico/idraulico nel 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari.

Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità.

L'allerta scatta alle 10 di domani, lunedí 17 settembre e si conclude 14 ore dopo, alla mezzanotte di martedí.

Fenomeni previsti. Oggi, domenica, locali condizioni di instabilità pomeridiana sulle zone interne. Domani, lunedì, condizioni di instabilità con temporali sparsi.

Pioggia: Domani, lunedì, precipitazioni sparse anche temporalesche, più probabili sulle zone centro-meridionali e in Appennino. Cumulati medi significativi sul grossetano, basso senese e sulle aree appenniniche, non significativi altrove. Cumulati massimi generalmente non elevati, localmente elevati, con massimi orari fino a forti.

Temporali: oggi, domenica, possibilità di isolati temporali pomeridiani sulle zone interne. Domani, lunedì, possibilità di temporali sparsi, localmente di forte intensità con possibilità di grandinate e colpi di vento.