'Michelangelo Infinito' sul grande schermo

Anteprima in Toscana del film diretto da Emanuele Imbucci e realizzato in collaborazione con il Consiglio Regionale sulla vita del creatore del David

FIRENZE — Il racconto della vita di Michelangelo e delle forme tratte dal marmo tra Firenze, Roma, Città del Vaticano e anche nelle cave di Carrara. E' 'Michelangelo Infinito', il film prodotto da Sky con Magnitudo Film con la collaborazione del Consiglio regionale della Toscana. Enrico Lo Verso nei panni di Michelangelo, Ivano Marescotti in quelli di Vasari nel film in sala dal 27 settembre al 3 ottobre diretto da Emanuele Imbucci che lo ha presentato nel palazzo del Pegaso a Firenze.

Il film, proiettato in anteprima al cinema della Compagnia di Firenze, racconta con tecniche innovative come la decorazione della Cappella Sistina commissionata a Michelangelo da Papa Giulio II e entra, tra gli altri luoghi, nella Galleria dell'Accademia di Firenze dove è custodito il David, agli Uffizi e a Casa Buonarroti.

Due anni di lavoro, 8 mesi di preproduzione, due mesi di riprese e 200mila persone coinvolte per un film d'arte che, per la prima volta, sta in sala per 7 giorni consecutivi, fine settimana compreso.

Al regista Emanuele Imbucci e agli altri intervenuti alla presentazione il presidente Giani ha consegnato il gagliardetto del Pegaso.