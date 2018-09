Pd Toscana, venti incontri per il fine mandato

Al via il tour organizzato dai consiglieri del gruppo dem nel palazzo del Pegaso con gli assessori regionali. Prime tappe Campi Bisenzio e Pistoia

FIRENZE — Venti incontri in venti città della Toscana: il gruppo Pd in Regione si confronta con le realtà territoriali per condividere e raccogliere critiche e suggerimenti sul documento Priorità per il rilancio dell’azione del governo regionale, scaturito alla fine del luglio scorso da un vertice di maggioranza con il presidente Enrico Rossi.

"Avevamo indicato 9 priorità, punti di lavoro concreti – spiega il capogruppo Pd Leonardo Marras – anche per uscire dalla retorica del confronto politicista: ci siamo sforzati di indicare cose da fare e da verificare, per concludere nel modo migliore la legislatura regionale. Su questi punti, decisivi per completare il programma di governo regionale, ci siamo confrontati a Firenze il 24 luglio scorso con i rappresentanti delle categorie economiche e sociali, i sindaci, l’associazionismo ed il volontariato regionale. Ma abbiamo pensato che non fosse sufficiente, che occorresse discutere con l’intera Toscana, rendendo protagonisti i territori di quell’accelerazione che vogliamo produrre nell’azione di governo. Ecco quindi che tutti i consiglieri del gruppo Pd, insieme agli assessori regionali, hanno realizzato un programma di incontri che toccherà i maggiori centri della nostra regione, provando a proseguire quel dialogo che abbiamo già sperimentato nei momenti più importanti di questa legislatura: dal varo della riforma sanitaria alla nuova legge sul turismo al Programma regionale di sviluppo".

Il “tour” del gruppo Pd prenderà il via giovedì 20 settembre con gli appuntamenti della Piana Fiorentina (ore 10, Campi Bisenzio) e di Pistoia (ore 17).

Seguiranno, nelle settimane successive e fino alla fine di ottobre, le tappe in tutte le province della Toscana.