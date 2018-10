Pisa Book festival, la Toscana incontra la Spagna

Nuova edizione del festival degli editori indipendenti, tappa del percorso di promozione della lettura avviato dalla Regione. La Spagna Paese ospite

FIRENZE — La Toscana punta tutto sulla lettura e lo fa anche al Pisa Book Festival, in programma al Palazzo dei Congressi di Pisa il 9, 10 e 11 novembre. Il festival, presentato a Firenze nella sede della presidenza della Regione Toscana, riunisce 160 editori indipendenti e rientra tra le tappe del lungo percorso promosso dalla Regione nell'ambito del Patto per la lettura. Obiettivo, promuovere il gusto di leggere soprattutto tra i giovani insieme a tutti i soggetti, biblioteche, librerie ed editori, attivi sul territorio regionale.

Il Pisa Book Festival, ideato e diretto dall'editrice Lucia Della Porta e promosso e sostenuto da Regione Toscana, Comune di Pisa e Fondazione Pisa, è una tappa di questo percorso avviato dalla Regione. Il programma prevede anche eventi esterni alla sede della fiera, con reading di poesia in città.

Protagonisti, come sempre, gli editori indipendenti agli stand e poi, come ogni anno ci sarà un Paese ospite. Quest'anno tocca alla Spagna e ai suoi autori. Oltre agli autori già affermati, quest'anno arriveranno anche scrittori emergenti come Mariana Torres e Roberto Osa.