Il cuore sportivo della Toscana

Presentato dal ministro Luca Lotti il Primo rapporto regionale sullo sport della Regione. Oltre 941mila toscani fanno sport in modo continuativo

FIRENZE — La Toscana ha un cuore sportivo con 941mila toscani, un quarto del totale che fa sport in modo continuativo e oltre 2 milioni che fanno attività fisica. Lo dice il Primo rapporto regionale sullo sport della Regione Toscana illustrato a Firenze dal ministro dello sport Luca Lotti, dall'assessore regionale Stefania Saccardi e dai rappresentanti dello sport toscano. Dal 2001 al 2016 i sedentari sono calati del 5 per cento e tra 2015 e 2017 la Regione ha contribuito per 7 milioni all'impiantistica sportiva che conta in tutta la regione 6.210 impianti e per 2 milioni alle associazioni sportive.

"Sono particolarmente orgoglioso, da ministro, da fiorentino e toscano, che il primo Rapporto sullo sport sia fatto proprio dalla mia Regione - ha detto Lotti aprendo i lavori del convegno - Mi congratulo, questo Rapporto è una fotografia, un punto di partenza, una base per un lavoro importante per il futuro delle politiche nella nostra regione".

Hanno dato i loro frutti anche il progetto Sporthabile per garantire l'accessibilità agli impianti alle persone con disabilità e il progetto Sport e scuola compagni di banco che ha coinvolto 125.500 bambini della scuola primaria. Ma lo sport è anche un motore economico con un volume d'affari di oltre 200 milioni nel 2016.

L'assessore Stefania Saccardi ha ricordato che "l'impegno della Regione Toscana è orientato da tempo a promuovere e valorizzare la pratica dello sport e l'attività motoria come fattori determinanti per la salute e il benessere delle persone e delle comunità. Lo sport è salute, aiuta nel recupero della forma fisica e dell'equilibrio psicologico. Ma non solo. Aiuta a costruire relazioni significative, favorisce l'inclusione sociale, educa al rispetto delle regole, alimenta il senso di comunità e di appartenenza"

Le cose da migliorare? Le differenze di genere. Il 35,5 per cento delle donne non fa sport contro il 27,9 per cento degli uomini. Ma i dati restano comunque al di sopra della media nazionale.