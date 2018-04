Otto ore di sciopero negli aeroporti toscani

Braccia incrociate negli scali di Firenze e Pisa l'8 maggio per la mobilitazione proclamata dai sindacati. Garantiti i voli di Stato e umanitari

FIRENZE — Data cerchiata di rosso sul calendario l'8 maggio per lo sciopero proclamato da USB Lavoro Privato a Firenze e USB Lavoro Privato e FILT-CGIL Pisa. Il personale in servizio terrà le braccia incrociate dalle 10 alle 18 sia al 'Galilei' di Pisa che al 'Vespucci' di Firenze.

In una nota Toscana Aeroporti spiega mette in guardia dalle possibili ripercussioni sulle operazioni e sulla normale attività operativa nei due scali. La situazione sarà comunque costantemente aggiornata sui 'voli in tempo reale' visibili sui siti internet dei due scali.

Garantiti, in ogni caso, i voli di Stato, i voli umanitari e quelli di emergenza. In volo anche gli aerei per il trasporto di medicinali, di merci deperibili e di animali vivi.