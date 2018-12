Scritte contro Scirea e Heysel, acquisiti filmati

La Digos ha acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza delle strade circostanti al muro dove sono state fatte le scritte spray

FIRENZE — La Digos di Firenze ha acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza installate nelle vicinanze dello stadio Franchi, in particolare della cabina su cui ieri sono apparse (e subito cancellate) scritte contro la Juventus, in particolare contro Gaetano Scirea e le 39 vittime della strage dell'Heysel, nel 1985. Il fatto è avvenuto poche ore prima della partita Fiorentina-Juve, iniziata alle 18 e conclusasi con la vittoria degli ospiti per 3-0.

L'obiettivo è quello di risalire al più presto agli autori o all'autore delle scritte vergate con spray nero.

Intanto dal mondo sportivo e istituzionale è ovviamente unanime la condanna per quanto accaduto.