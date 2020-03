SONDAGGIO REGIONALI - FdI terzo partito, testa a testa Iv e M5s

Pd ancora in crescita e Lega all'inseguimento nel terzo sondaggio sulle elezioni regionali in Toscana realizzato da OpiMedia per ToscanaMedia QuiNews

FIRENZE — Terzo sondaggio sugli orientamenti di voto in Toscana in vista delle elezioni regionali del prossimo mese di Maggio.

Il sondaggio è stato eseguito nel mese di Febbraio 2020 da OpiMedia utilizzando il SIR (“Super Indice Regionale” ©), un modello statistico elaborato ogni 15 giorni su base regionale. I raffronti sono stati effettuati con il sondaggio del mese precedente, Gennaio 2019 e con quello dell'Ottobre scorso.

Vediamo i risultati.

La Toscana segue nel mese di Febbraio gli orientamenti di voto emersi in altre regioni ma ci sono differenze significative. Il calo del M5S determina flussi in uscita che continuano ad avvantaggiare, al momento, il centro sinistra. Un centrosinistra che complessivamente in Toscana guadagna 2-3 punti percentuali nell’ultimo mese.

Cresce ancora il Pd e arriva al 32 per cento dei consensi (+1 per cento rispetto a Gennaio) confermandosi il primo partito in Toscana. Stabile la Lega, ferma al 27 per cento.

Fratelli d’Italia segue anche in Toscana il trend nazionale di crescita e raggiunge il 10 per cento, conquistando in un mese due punti percentuali in più e diventando in Toscana la terza forza politica.

Rimonta di un punto anche per Italia Viva che arriva così all'8 per cento, dato identico a quello del Movimento 5 Stelle che, rispetto a Gennaio, perde un altro punto.

Forza Italia rimane in crisi con un ulteriore calo dell’1 per cento e tocca la soglia più bassa della sua storia in Toscana, il 3 per cento.

Non vi sono movimenti rilevanti all’interno delle principali coalizioni.

Lo schieramento di centrosinistra, senza l’apporto di “Azione” di Calenda, in un’ipotetica unione che raggruppa tutte le formazioni principali supera il 47 per cento.

Il centrodestra raggiunge il 40 per cento, distaccato sempre di sette punti.

Curiosità: la maggioranza governativa (Pd + M5s + Leu + ItaliaViva) “proiettata” sulla Toscana, al momento raggiungerebbe il 51 per cento.

Se confrontiamo i mutamenti sull'orientamento di voto avvenuti dall’ottobre 2019, i dati diventano più corposi: in Toscana si registra una crescita del Pd di cinque punti percentuali e di Fratelli d'Italia di due punti.

La Lega diminuisce nel consenso del 3 per cento così come il M5s. Il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, è passato dal 10 per cento all'8, perdendo due punti.

Al momento non è possibile proporre un sondaggio sui candidati presidente perchè la coalizione di centrodestra non ha ancora indicato la persona che sfiderà il candidato governatore scelto dalla coalizione di centrosinistra Eugenio Giani.

SCHEDA TECNICA SUPER INDICE REGIONALE

Il SIR (“Super Indice Regionale” ©) è un modello statistico elaborato ogni 15 giorni su base regionale da Opimedia.

Il dato finale è il risultato prodotto da modelli matematici che combinano i dati storici su base locale con gli indici ricavati da tutti i sondaggi elettorali degli ultimi 15 giorni.

Il SIR (“Super Indice Regionale”©) fornisce dunque l’andamento del consenso dei principali partiti e delle coalizioni nella regione di riferimento.