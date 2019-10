Tirrenica, le istituzioni scendono in piazza

Una grande manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio di Grosseto per chiedere che la Tirrenica sia completata e messa in sicurezza

FIRENZE — Le istituzioni, sindaci, associazioni di categoria e sindacati della Maremma e non solo, scendono in piazza per chiedere il completamento della Tirrenica e la sua messa in sicurezza. Una manifestazione quella organizzata a Rispescia sabato 12 ottobre a cui hanno aderito molti primi cittadini della costa toscana invitati con una lettera dal presidente della Regione Enrico Rossi, che parteciperà alla protesta a cui ha aderito tutta la Giunta regionale.

"Quella di sabato - ha detto il presidente della Regione Enrico Rossi - non sarà una manifestazione della sola Maremma, tutta la Toscana chiede che la Tirrenica sia completata e messa in sicurezza. Si tratta di una questione nazionale non più rinviabile".

Secondo il presidente "l'adeguamento dell'Aurelia a quattro corsie è una necessità per la sicurezza dei cittadini e per lo sviluppo dei territori interessati. Sono decenni che assistiamo ad un continuo 'stop and go' da parte di tutti i governi che si sono succeduti, adesso è l'ora di passare dalle parole ai fatti. La crescita economica della costa passa anche dalla realizzazione di questa fondamentale arteria stradale".

La manifestazione, organizzata da Camera di Commercio, associazioni di categoria e sindacati, si terrà sabato 12 ottobre a Grosseto con partenza alle ore 10 dal parcheggio Enaoli (Rispescia) e arrivo alle ore 11 nel piazzale adiacente il centro commerciale Maremà dove si terrà il comizio conclusivo.