Toscana quanto costi, batosta per le famiglie

La Toscana è seconda per l'aumento del costo della vita a famiglia, con un rincaro dello 0,9% che implica un'impennata pari a 411 euro

FIRENZE — E' Bolzano il capoluogo più caro in Italia, seguito da Venezia e Trento. E' quanto emerge dalla classifica stilata dall'Unione Nazionale Consumatori, in base ai dati diffusi dall'Istat sull'inflazione di febbraio.

In testa alla classifica delle regioni più costose, in termini di rincari, ancora una volta, il Trentino Alto Adige, dove l'inflazione dell'1,2% significa, per una famiglia di 4 persone, una batosta pari a 649 euro su base annua (443 per la famiglia media Istat da 2,4 componenti).

Segue la Toscana, dove l'incremento dei prezzi pari allo 0,9% implica un'impennata del costo della vita pari a 411 euro (305 per una famiglia media) e, terza, la Liguria, dove l'inflazione dello 0,9% genera una spesa annua supplementare di 362 euro (247 per la famiglia media).

Quanto al dato nazionale dell'inflazione, per il presidente dell'Unc Massimiliano Dona, si tratta di "un'ottima notizia, anche se è il sintomo dei consumi ancora al palo. Finalmente la casalinga di Voghera potrà risparmiare andando al mercato, visto che scendono dello 0,6% i prezzi del carrello della spesa".