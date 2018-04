Il turismo in Toscana corre sempre più forte

Due milioni di presenze in più attese nel 2018 secondo i dati di Toscana Promozione Turistica. Boom delle città d'arte nel 2017. Aumenta il fatturato

FIRENZE — Il turismo in Toscana nel 2018 mette le ali con due milioni di presenze in più attese dagli operatori nelle città d'arte ma soprattutto nelle località di mare e di montagna dove, secondo i dati dell'indagine di SL&A turismo e territorio per conto di Toscana Promozione turistica presentati in Regione, la crescita attesa per il 2018 è del +4 e l'aumento del fatturato del 3,4 per cento.

"Queste proiezioni – ha detto l'assessore al turismo della Regione Toscana Stefano Ciuoffo – rappresentano un'ottima base di partenza. Ma ci dicono soprattutto che il lavoro svolto finora è stato un buon lavoro, sebbene ci imponga di guardare avanti, senza sedersi sui risultati ottenuti o compiacersi. E' il risultato di un percorso che abbiamo affrontato con gli operatori del settore, con la massima condivisione. Quando su un settore come questo si riescono ad attivare sinergie pubblico-privato l'effetto moltiplicatore è garantito".

Il turismo in Toscana è sempre più digitale con oltre il 50 per cento del fatturato che arriva dalle vendite online mentre tra gli operatori turistici vanno forte i social network con un +2,5 per cento sul 2017. E neanche il maltempo di inizio primavera ha abbattuto gli arrivi. La Toscana più che una destinazione è un'esperienza da vivere e lo sarà ancora di più nel 2018, Anno del Cibo Italiano. Perché l'enogastronomia con la foto del calice pubblicato sul proprio profilo social è ormai un marchio di garanzia.

Intanto per aprile e maggio le prenotazioni hanno già raggiunto il 46 per cento di occupazione nelle città d'arte e il 36,4 per cento nelle località di campagna.