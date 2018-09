Vento forte sulla Toscana

La protezione civile ha emesso un'allerta di codice giallo, valida soprattutto per il nord della regione, per tutta la giornata di lunedì 24 settembre

FIRENZE — Cambia il tempo e le previsioni parlano di venti forti di Levante e Grecale in arrivo. L'allerta meteo diramata dalla sala regionale della Protezione civile riguarda tutta la Toscana, allerta che sarà attiva in codice giallo domani, lunedì 24 settembre, dalle 8 alle 23,59.

Nel dettaglio, il bollettino meteo riferisce di deboli piogge già oggi, domenica, possibili sulle zone settentrionali della Toscana con cumulati medi e massimi non significativi. Domani, già nottetempo, piogge deboli sulle zone orientali e settentrionali della regione, in trasferimento alle zone meridionali nella seconda parte della giornata quando assumeranno il carattere di rovescio. Cumulati medi previsti non significativi, massimi attorno i 10-20 mm.

Ma a preoccupare è il vento: domani, già dalla tarda mattinata, aumento dei venti da est/nord-est su tutta la regione con forti raffiche in particolare sui rilievi, zone sottovento e costa.

Di conseguenza anche il mare, a partire dal pomeriggio di domani, potrà far registrare un aumento del moto ondoso fino a mare mosso sottocosta e molto mosso o localmente agitato al largo.