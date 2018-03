E' nata la carta unica dei trasporti di Firenze

Sulla tessera potranno essere caricati abbonamenti e biglietti sia di Trenitalia che di Ataf. Entrata in vigore: primo aprile

FIRENZE — Presentazione ufficiale nella stazione di Santa Maria Novella della prima carta unica dei trasporti di Firenze. Si tratta di una tessera personale, realizzata in cofinanziamento con la Regione Toscana, sulla quale potranno essere caricati sia gli abbonamenti e i carnet di biglietti Ataf&Li-nea sia gli abbonamenti regionali e sovraregionali Trenitalia. La validità scatterà dal primo aprile.

"Firenze si avvia a testare uno strumento semplice e comodo che nel futuro prossimo sarà esteso a tutta la Toscana - ha commentato l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli - In Toscana esistono altre carte multimodali, che mettono cioè insieme più mezzi di trasporto ma questa è la prima volta che anche Trenitalia entra in rete e consente di creare una card veramente completa per l'utente. Lavoriamo per fare in modo che arrivi presto il momento in cui tutta la Toscana potrà finalmente avvalersi di un unico biglietto valido per tutti i mezzi pubblici".