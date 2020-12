Asta record per un dipinto di Botticelli

Il Senato chiude l'audio a Casini mentre sta parlando e lui non la prende bene

Il dipinto che sarà battuto all'asta nel Gennaio 2021 è paragonabile ad un'altra opera di Sandro Botticelli custodita alle Gallerie degli Uffizi

FIRENZE — E' stata stimata 80 milioni di dollari l'opera di Sandro Botticelli "Ritratto di un giovane uomo con medaglia", la medaglia è anch'essa un'opera rinascimentale toscana di fattura senese.

Il dipinto andrà all'asta a Gennaio 2021 da Sotheby'sal momento con una stima di 80 milioni di dollari.

La casa d'aste lo ha annunciato come "The Ultimate Renaissance Portrait" assegnandoli così una etichetta di eccezionale valore tanto da mettere in ombra la Madonna con Bambino e San Giovanni Battista di Botticelli battuta a 10 milioni di dollari e venduta da Christie’s.

Il dipinto è simile ad altre opere di Botticelli, una di queste è il "Ritratto di un giovane con la medaglia di Cosimo de' Medici" custodito alla Galleria degli Uffizi di Firenze.