Covid nella Metrocittà, 3 morti e i casi sono 2494

In tutta la Toscana sono stati registrati 17 decessi ma anche un aumento delle guarigioni, mentre arrivano a 8110 i casi di positività al Coronavirus

FIRENZE — Nei territori dell’Ausl Toscana Centro sono stati registrati alle 18 di oggi 125 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore con 4 decessi, 3 nella provincia di Firenze ed 1 deceduto in un presidio ospedaliero dell’Ausl Toscana Centro, ma residente fuori dalla Toscana.

Di seguito i dettagli dei 96 casi registrati in provincia di Firenze, di cui 2 nella zona empolese

Bagno a Ripoli: 4

Borgo San Lorenzo: 1

Calenzano: 3

Campi Bisenzio: 1

Dicomano: 1

Fiesole: 2

Figline e Incisa: 3

Firenze: 33

Greve in Chianti: 1

Impruneta: 1

Lastra a Signa: 4

Londa: 3

Pelago: 2

Pontassieve: 8

Reggello: 5

Rignano: 2

Rufina: 3

San Casciano Val di Pesa: 2

San Godenzo: 1

Scandicci: 4

Scarperia e San Piero:3

Sesto Fiorentino: 3

Signa: 1

Vaglia: 3

Ci sono anche 2 casi nella zona empolese

Capraia e Limite: 2

In tutta la Toscana diminuiscono le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 1.105 di cui 207 in terapia intensiva. I ricoverati sono il 17,4 per cento del totale dei casi, uno dei dati più bassi in tutta l’Italia che presenta una media del 28 per cento. Il dato dei ricoveri non era cosi basso dal 23 di marzo e quello delle terapie intensive dal 21 marzo 2020.

Risulta significativo l’aumento delle persone complessivamente guarite che salgono a 925, 471 clinicamente guarite e 454 dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative ai due test consecutivi.