Leonardo vola al Louvre, bufera sul prestito

Lo storico Montanari, membro del Comitato scientifico delle Gallerie degli Uffizi ha segnalato il prestito dell'opera autografa, la replica di Schmidt

FIRENZE — Il Paesaggio con fiume custodito presso il Gabinetto dei disegni e delle stampe degli Uffizi sarebbe un'opera "inamovibile" e dunque non avrebbe potuto lasciare il territorio italiano come invece è accaduto, a segnalare l'episodio è stato lo storico dell'arte Tomaso Montanari. Il membro del Comitato scientifico delle Gallerie degli Uffizi ha sollevato l'eccezione sul disegno, opera datata ed autografa risalente al 1473 che ritrarrebbe il Valdarno, chiamando in causa il Direttore delle Gallerie degli Uffizi.

Immediata la replica da parte del direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt "Sorprende che il professor Montanari adesso - tre settimane dopo la pubblicazione delle opere oggetto dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese - avvenuta tra l'altro pochi giorni prima dell'ultima seduta del Comitato scientifico - si renda conto che tra queste vi è anche il foglio 8P, disegno di 'Paesaggio' di Leonardo da Vinci, quest'anno già andato in esposizione nella sua natia Vinci in occasione di una mostra speciale inaugurata il 15 aprile dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le Gallerie degli Uffizi hanno seguito pedissequamente l'iter amministrativo stabilito dalle norme, autorizzando il prestito di quest'opera anche sulla base del parere favorevole della Direzione Generale Musei del Ministero. Indubbiamente il foglio 8P è tra le opere più importanti del Gabinetti Disegni e Stampe degli Uffizi, così come, a maggior ragione, lo è il gruppo scultoreo 'L'incredulità di san Tomaso' del Verrocchio per il Museo di Orsanmichele: ma la partenza di quest'opera per la Francia, avvenuta circa 10 giorni fa nell'ambito del medesimo accordo di prestito che ha riguardato anche il Foglio 8P, non ha destato indignazione alcuna nel professore. Una contraddizione curiosa, come altrettanto curioso è il fatto che nelle ultime due riunioni del Comitato scientifico, organo consultivo del Museo di cui lui fa parte, avvenute il 23 luglio e il 26 settembre, si sia - su mio impulso - parlato soprattutto della politica di prestiti, ma Montanari non abbia mai sollevato alcuna questione in merito, né manifestato perplessità al riguardo".

Leonardo conteso tra Italia e Francia, una costante che non viene meno a distanza di 500 anni dalla morte del genio di Vinci. La mostra che apre a Parigi il prossimo 24 ottobre ha già fatto discutere, nelle scorse ore infatti il Tar del Veneto ha sospeso il prestito dell'Uomo vitruviano delle Gallerie dell’Accademia di Venezia dopo un ricorso presentato da Italia Nostra. La decisione è attesa per domani.