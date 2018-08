L'ex presidente sudafricano nella cella di Mandela

Visita di ​Kgalema Motlanthe al memoriale davanti al Mandela Forum in occasione dei cento anni dalla nascita del leader antiapartheid

FIRENZE — E' arrivato a Firenze e domani parteciperà anche alle iniziative per la Liberazione di Firenze l'ex presidente del Sudafrica ed ex prigioniero politico Kgalema Motlanthe. Un omaggio reso in occasione dei cento anni dalla nascita di Nelson Mandela con la visita alla riproduzione della cella del carcere di Robben Island dove il leader anti apartheid trascorse la sua prigionia.

Nello stesso carcere è stato imprigionato anche lo stesso Motlanthe per dieci anni a causa del suo impegno con l'African National Congress contro l'apartheid.

Presente nella delegazione l’ambasciatore del Sudafrica in Turchia. Assieme a Motlanthe anche l'assessore comunale Andrea Vannucci e il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani.

In occasione della sua visita è stata svelata anche una targa al termine di una breve cerimonia.