Senza lavoro perché nera, Fatima accetta l'offerta

La donna che ha detto di aver perso il posto in casa di riposo per il colore della pelle ha detto sì all'imprenditore fiorentino che si è fatto avanti

FIRENZE — In settimana sarà a Firenze Fatima Sy, la quarantenne senegalese che ha raccontato di aver perso il posto in una casa di riposo di Senigallia, nelle Marche, perchè alcuni anziani ospiti le rivolgevano epiteti razzisti per il colore della sua pelle. La donna sarà dunque in prova, nello stesso settore dell'assistenza agli anziani, per l'imprenditore fiorentino Massimo Mattei che ieri su Facebook l'ha invitata a Firenze.

Lo ha raccontato su Facebook lo stesso Mattei che ha detto di aver parlato con lei: "Verrà a Firenze in settimana. Modi e tempi non saranno resi noti. Non avrà favoritismi rispetto ad altre lavoratrici e ad altri lavoratori. Se lavorerà bene avrà un'opportunità. Altrimenti no".

Intanto il 10 maggio è un programma un incontro chiarificatore fra Fatima Sy e la cooperativa marchigiana che ieri, tramite una nota, ha respinto in una nota le accuse di razzismo e discriminazione.